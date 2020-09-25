В России предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных

Депутаты фракции ЛДПР предложили ввести продуктовые сертификаты для малообеспеченных россиян. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты начали разрабатывать законопроект, который предусматривает определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму, составляющую не менее 25 процентов от прожиточного минимума.

В рамках законопроекта необходимо составить перечень продуктов, которые можно приобрести с помощью сертификата. Это необходимо для избежания злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичить или проибрести с их момощью алкоголь или табачную продукцию.

Как рассказал депутат, владелец сертификата может приобрести в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются организации из бюджета.

15 сентября директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков предложил ввести продуктовые карточки в стране. Продуктовые талоны позволят людям планировать свои расходы, они будут знать, какие базовые продукты смогут получить от государства, сказал он. Кобяков отметил, что подобные меры уже введены в ряде стран, например в США.