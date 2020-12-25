Россиянам напророчили падение зарплат в 2021 году почти на 11 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на декабрьский мониторинг бизнес-климата, проведенный Центром стратегических разработок (ЦСР).

Снижать зарплаты подчиненным бизнесменов вынуждает ухудшившаяся экономическая ситуация в стране, из-за которой выручка компаний снизится до 86 процентов от докризисного уровня, операционная прибыль упадет до 88 процентов, а спрос — до 90 процентов.

Однако слишком серьезных социально-экономических изменений в России ожидать не стоит из-за высокой доли государства в экономике, пояснила директор Вольного экономического общества России Маргарита Ратникова. Она указала, что треть россиян получает зарплату из бюджета, а это значит, что их сокращение оплаты труда не коснется.

По самым грубым оценкам, со снижением зарплат могут столкнуться более 20 миллионов человек, сказала директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Они заняты в таких отраслях, как транспортировка и хранение, легкая, пищевая и тяжелая промышленность.

В ходе декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин предупредил россиян, что по итогам 2020 года реальные располагаемые доходы в очередной раз упадут, и попросил граждан не сердиться. По его оценке, показатель снизится на три процента. В целом, доходы россиян почти непрерывно падают с 2014 года.