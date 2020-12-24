Президент России Владимир Путин не увидел критического спада в экономике России. По его мнению, более серьезного снижения ВВП удалось избежать благодаря действиям властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства на предновогодней встрече с правительством.

По его словам, если бы власти не предприняли действия по спасению экономики в период пандемии коронавируса, это отбросило бы Россию далеко назад. Путин отметил, удалось не только сохранить ведущие сферы, выработав «определенные системные меры поддержки практически каждой отрасли», но и защитить граждан от кризиса.

В ходе декабрьской пресс-конференции Путин уже рассказывал о большей устойчивости экономики России по сравнению со странами Запада. Он отмечал, что российский ВВП по итогам года упадет меньше, чем аналогичный показатель практически во всех европейских государствах.

По официальному прогнозу Минэкономразвития, российский ВВП по итогам 2020 года сократится только на 3,9 процента. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает более пессимистичного сценария, при котором экономика упадет на 4,5 процента. В Центробанке считают, что ВВП обвалится на 4-5 процентов