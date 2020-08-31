Российской экономике предсказали лучшее будущее

Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики России. Снижение ВВП в 2020 году прогнозируется на 3,9 процента, а не на пять, как предполагалось ранее. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Причина улучшения прогнозов — более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги второго квартала, в первую очередь показатели внутреннего спроса. В июньской версии прогноза ведомство предсказывало, что розница в 2020 году сократится на 5,2 процента, инвестиции — на 12 процентов. В августовской версии ожидается падение розницы на 4,2 процента.

Также прогнозируется снижение размера реальных доходов населения не на 3,8, а на 3 процента в нынешнем году. Реальные зарплаты вырастут на 1,5 процента (вместо падения на 3,9 процента). Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется в третьем квартале будущего года.

По оценке Банка России, ВВП страны по итогам года упадет в пределах 4-6 процентов. Экономика России во втором квартале сократилась на 8,5 процента.