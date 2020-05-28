Минэкономразвития оценило падение ВВП России в 12 процентов

Минэкономразвития оценило падение ВВП России в апреле 2020 года. Обзор картины деловой активности опубликован на сайте министерства.
По подсчетам ведомства, ВВП снизился на 12 процентов в годовом выражении. Причиной этого стало введение режима нерабочих дней в стране из-за эпидемии коронавируса, а также сохранение негативной ситуации для внешней торговли и карантинных мер в других странах.
Отмечается, что наибольший спад наблюдался в секторах экономики, ориентированных на потребительский спрос.
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