Названы позволяющие стать миллионерами до пенсии профессии

Эксперты назвали профессии, позволяющие стать миллионерами до пенсии. В их число вошли консультант по SAP, аналитик big data и BIM-менеджер, пишет РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.

Важнейшим навыком, который увеличивает оплату труда, в настоящее время является способность человека постоянно переучиваться и повышать компетенции. Как отметила директор института Анна Маркс, только осваивая новые технологии в своей области, можно продвинуться по карьерной лестнице и увеличить доход.

Среди самых необычных и прибыльных профессий эксперты указали киберспортсмена и стримера, они зарабатывают около 894 тысяч рублей в год. Кроме того, в список вошли прораб (от 828 тысяч до 3 миллионов рублей), косметолог (от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей), продюсер блогов (от 942 тысяч до 3 миллионов рублей), няня-гувернантка (от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона рублей в год), а также капитан судна (от 618 тысяч до 2,7 миллиона рублей).

Ранее россияне озвучили желаемый размер пенсии. Выяснилось, что граждане после окончания трудовой деятельности хотят получать 30-45 тысяч рублей в месяц.