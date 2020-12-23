Вся зарплата в России впервые превысит прожиточный минимум

С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 5,5 процента, до 12 792 рублей, и впервые превысит прожиточный минимум. Об этом на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Значение прожиточного минимума в 2021 году составит 11 653 рубля. По словам Голиковой, в результате реализации нацпроектов к 2030 году, нынешней дате их завершения, число бедных в России должно снизиться на 9,6 миллиона человек.

Такое решение станет следствием отмены привязки МРОТ к прожиточному минимуму. Ранее замглавы Минтруда Андрей Пудов на заседании Госдумы объяснил, что следствием законопроекта о новой методике расчета МРОТ станет его рост за два года до 14 176 рублей.

В свою очередь, глава Счетной палаты Алексей Кудрин в конце ноября предсказал увеличение числа бедных в ближайшее время. По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), к такой прослойке себя относят треть россиян.

Два недели назад президент Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию, когда у людей не хватает денег на еду. При этом в марте он отмечал, что более 70 процентов россиян можно отнести к среднему классу.