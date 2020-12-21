Россияне пожаловались на резкое снижение доходов

Почти треть россиян пожаловалась на резкое снижение доходов в этом году. Об этом говорится в исследовании международной рекрутинговой компании Hays, передает РБК.

Так, о снижении доходов заявили 32 процента респондентов. У 15 процентов опрошенных доходы сократились более чем на 21 процент, у 8 процентов они упали на 11-20 процентов, еще у 9 процентов — на 5-10 процентов. При этом по итогам прошлого года о сокращении своих доходов сообщили лишь 7 процентов участников исследования.

Из тех, у кого доходы упали, 19 процентов заявили, что они ушли с работы по собственному желанию, еще 18 процентов рассказали о сокращении зарплат, а 14 процентов — об уменьшении бонусов на работе. При этом 11 процентов сообщили о смене места деятельности на менее доходное.

Среди работодателей 34 процента заявили об увеличении зарплат своим сотрудникам в этом году. В прошлом году их было 74 процента. Почти четверть компаний — 24 процента — была вынуждена снизить зарплаты, еще 42 процента сообщили о сохранении ставок на прежнем уровне.

В ноябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз аналитической компании BusinesStat сообщила, что россияне из-за падения доходов перешли на более дешевые и сытные продукты и стали покупать больше хлеба. По итогам 2020 года продажи хлеба в натуральном выражении могут увеличиться более чем на 60 тысяч тонн и составить 7,95 миллиона тонн год к году.