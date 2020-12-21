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Названы отрасли с самым большим ростом зарплат в России

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Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Лишь треть российских работников (30 процентов против 58 в 2019 году) могут похвастать ростом доходов в 2020 году. Об этом свидетельствует исследование международной рекрутинговой компании Hays, которое есть в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты также назвали главные сферы, где зарплаты росли сильнее всего.

Чуть более трети опрошенных компанией (38 процентов) профессионалов признались, что они смогли сохранить свой доход на прежнем уровне, а 32 процента респондентов сообщили, что их доходы в 2020 году снизились.

Наиболее серьезный рост доходов продемонстрировала отрасль IT. Как указал генеральный директор Hays в России Алекс Штейнгардт, с приходом кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, сильнее всего вырос спрос на IT-специалистов. «14 процентов респондентов, из тех, чей доход увеличился более чем на 21 процент, работают именно в IT. Одновременно с тем еще 10 процентов работают в фармацевтической отрасли, 7 процентов — в консалтинге, 6 процентов — в области медицинского оборудования», — уточнил он.

Исследование показало, что 24 процента тех, чей доход увеличился на 5-10 процентов, работают в фармацевтической отрасли, 10 процентов — в сфере пищевых товаров народного потребления, 6 процентов — в оптово-розничной торговле. При этом только 34 процента компаний в 2020 году решились поднять доходы своих сотрудников. Для сравнения, в 2019 году таких компаний было 74 процента.

32
процента россиян
заявили о сокращении доходов

Среди тех, кто сообщил о снижении доходов, у 15 процентов падение превысило на 21 процент, у 8 процентов респондентов сокращение было от 11 до 20 процентов, и у 9 процентов работников — от 5 до 10 процентов. Ключевые причины снижения доходов: увольнения по собственному желанию, сокращения зарплат и бонусных пакетов, а также сокращения, увольнения и смена рода деятельности. При этом большинство участников опроса (59 процентов) смотрят в будущее с оптимизмом и верят, что в 2021 году их доход увеличится, об уменьшении дохода говорят только 8 процентов опрошенных, хотя год назад так не считал никто.

Исследование проводилось с октября по декабрь 2020 года, в нем приняли участие 4385 профессионалов и 545 работодателей — представителей российских и зарубежных компаний, ведущих свою деятельность в России.

По данным опроса сервиса SuperJob, 44 процента россиян готовы получать зарплату в конвертах. Максимальный показатель за все время наблюдений отмечался в 2009 году — 60 процентов.

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