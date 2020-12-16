Россияне вновь захотели получать зарплату «в конвертах»

Получать зарплату в «конвертах» готовы 44 процента россиян, что сопоставимо с уровнем весны этого года и совпадает со средней долей за 11 лет наблюдений, но значительно выше, чем летом. Об этом свидетельствует декабрьский опрос сервиса по поиску работы SuperJob, на который ссылается РБК.

Не готовы к серым зарплатам 31 процент опрошенных. При этом женщины оказались менее терпимы к таким схемам — 39 процентов, а вот среди мужчин получать деньги без уплаты налогов готовы 49 процентов.

Чем выше зарплата, тем меньше у участника исследования желания брать деньги «в конверте». В группе с доходом до 30 тысяч рублей таких 45 процентов, а с зарплатами от 80 тысяч — только 36 процентов.

В апреле положительно на вопрос о серой зарплате отвечали 46 процентов участников опроса, в августе и сентябре — 39 процентов. Максимальный показатель за все время наблюдений отмечался в 2009 году — 60 процентов.

Ранее эксперты РАНХиГС подсчитали, что доля получающих серые зарплаты работников в России в конце 2020 года составляет 28 процентов. По сравнению с 2006 годом, она упала более чем в полтора раза. В свою очередь, опрос hh.ru показал, что по состоянию на осень 2020 года полностью белую зарплату получают 66 процентов респондентов.