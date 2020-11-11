Минимальную зарплату в России повысят

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят на две тысячи рублей за два года. Такой прогноз дал замглавы Минтруда Андрей Пудов, представляя на заседании Госдумы законопроект о новой методике расчета показателя. Слова чиновника приводит РБК.

«Это значение у нас прогнозируется на уровне 14 176 рублей при темпе роста в том [2023] году 105,8 [процента] соответственно», — сказал Пудов.

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Прописанный в законопроекте новый подход к расчету МРОТ не будет зависеть от стоимости потребительской корзины (минимально необходимого человеку набора товаров и услуг). Вместо этого минимальная зарплата будет равняться 42 процентам от медианной зарплаты (половина населения получает больше, половина — меньше) в среднем по стране за предыдущий год.

В 2021 году МРОТ будет установлен на уровне 12 792 рублей. Показатель будет устанавливаться ежегодно, а процентное отношение к медианному доходу можно будет пересмотреть раз в пять лет.

В свою очередь прожиточный минимум, в соответствии с новой методикой, будет равняться 44,2 процента от медианного дохода за прошлый год. В 2021 году его значение составит 11 653 рубля. Таким образом, МРОТ и прожиточный минимум с 2021 года будут «отвязаны» друг от друга. С 2018-го эти два показателя были приравнены.