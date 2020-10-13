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В России исчезнет потребительская корзина

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Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»

С 2021 года в России исчезнет потребительская корзина населения. Минтруд перестанет рассчитывать ее стоимость в качестве одного из главных социально-экономических показателей, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отказ от расчета потребительской корзины обусловлен переходом к новой методике расчета прожиточного минимума. Его величина устанавливалась исходя из стоимости потребительской корзины, и, по заверениям Минтруда, это являлось единственным смыслом существования последней.

Стоимость потребительской корзины в России рассчитывалась с 1997 года. На ее основе ежеквартально устанавливается величина прожиточного минимума — общего, на душу населения, и для основных социально-демографических групп. С 2018 года к величине прожиточного минимума приравнен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

В состав потребительской корзины входит минимальный необходимый набор товаров (продовольственных и непродовольственных) и услуг. Также учитываются обязательные платежи и сборы — для трудоспособного населения.

В сентябре правительство одобрило новую методику расчета прожиточного минимума, которая вступит в силу с 2021 года. Он будет равняться 44,2 процента медианного (равного уровню, выше и ниже которого располагаются доходы 50 процентов жителей страны) среднедушевого дохода населения за предыдущий год.

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