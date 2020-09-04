Российским регионам решили запретить понижать прожиточный минимум. Инициативу обсудили на совещании в правительстве, рассказали «Известиям» два источника, близкие к кабмину.

Отмечается, что ограничение будет действовать в случае, если по расчетам размер нового прожиточного минимума будет меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Нововведение планируется закрепить в законопроекте об определении величины этой суммы.

Кроме того, правительство собирается внести корректировки в методику расчета прожиточного минимума. Ожидается, что его размер в целом по стране будет определяться на основе базового набора продуктов, а для субъектов будет установлен специальный коэффициент.

Этот коэффициент будет основан на соотношении величины федерального прожиточного минимума и медианного дохода в каждом отдельном регионе. Пересмотр подходов к определению величины прожиточного минимума, а также минимальный размер оплаты труда, будет происходить раз в пять лет.

В Минтруде изданию пояснили, что прорабатывают разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта, а также предложения по актуализации потребительской корзины.

В августе Минтруд предложил изменить прожиточный минимум в России за второй квартал 2020 года. В ведомстве хотели установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, а для детей — 11 423 рубля.