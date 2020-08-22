Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко обозначил размер достойной стипендии для студентов. Об этом он поразмышлял в комментарии порталу Ura.ru.

По его мнению, стипендии в российских вузах должны быть на уровне минимального прожиточного минимума. «Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно. Если ему не на что жить, то качество обучения страдает», — объяснил депутат.

Онищенко подчеркнул, что для хорошо успевающих студентов стипендия должна быть значительно выше. В качестве примера он привел градацию, существовавшую во времена СССР, когда учащийся мог получать обычную стипендию, повышенную и Ленинскую.

Парламентарий допустил, что величина стипендии может отличаться в разных городах и вузах. Также размер выплат может зависеть от возможностей учебного заведения, его престижа, качества подготовки и авторитета.

Прожиточный минимум за II квартал 2020 года в России составляет 11 468 рублей.

В январе в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий повышение студенческих стипендий до прожиточного минимума. Авторами инициативы стали депутаты от фракции «Справедливой России». В феврале эту идею одобрили в Совете Федерации. Вопрос о повышении стипендий до уровня МРОТ прорабатывают в министерстве образования и науки.