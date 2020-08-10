Онищенко оценил прогнозы о тяжелом течении коронавируса осенью

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал запугиванием прогнозы о тяжелом течении коронавируса осенью. Такую оценку он высказал в разговоре с телеканалом «360».

По словам Онищенко, заявления о более тяжелом течении коронавируса ничем научно и практически не подтверждены. Он призвал просвещать людей и рассказывать о важности вакцинации от гриппа. Онищенко уточнил, что в новом сезоне будет три штамма инфекции.

Он добавил, что директор петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян, который предупредил о сложном протекании коронавируса, не клиницист, и обвинил учреждение в проведении неверной информационной политики.

Ранее 10 августа Тотолян заявил, что более тяжелое течение коронавируса может стать результатом осеннего сочетания инфекции с гриппом, парагриппом и ранее известными коронавирусами. Он уточнил, что наука пока не обосновала сочетаемость сезонных инфекций с COVID-19. Тотолян добавил, что снова вводить ограничения в России не потребуется, так как вспышки могут возникнуть только в отдельных населенных пунктах и резонными будут локальные меры.

Вирусолог Анатолий Альштейн в свою очередь пояснил, что вторая волна коронавируса в России пройдет легко, если на нее не наложится заболеваемость гриппом. Он уточнил, что человек может заразиться сразу двумя вирусами, но специалисты пока не могут выяснить, будет ли гриппозная эпидемия тяжелой. Альштейн добавил, что сейчас ведется подготовка к второй волне.