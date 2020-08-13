В России предложили изменить прожиточный минимум

Минтруд предложил изменить прожиточный минимум в России за второй квартал 2020 года. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предлагают установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 рубля, для пенсионеров — 9422 рубля, а для детей — 11 423 рубля.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года по отношению к первому кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8 процента, для трудоспособного населения — на 5,6 процента, для пенсионеров — на 5,3 процента, для детей — на 6,5 процента.

Увеличение прожиточного минимума по сравнению с прошлым кварталом связано с повышением стоимости продуктов питания, которые используют при его исчислении. Также указывается, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково.

В начале лета сообщалось, что с начала года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента. В среднем по стране он составил 10 843 рубля на одного человека. Для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль.