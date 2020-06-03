В России вырос прожиточный минимум

С начала года прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента, передает РИА Новости.

В среднем по стране он составляет 10 843 рубля на одного человека. Для трудоспособного населения — 11 731 рубль, пенсионеров — 8944 рубля, детей — 10 721 рубль. Этот показатель используется для оценки уровня жизни в стране, а также для разработки федеральных и социальных программ.

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В феврале жительница Санкт-Петербурга пожаловалась президенту Владимиру Путину на то, что на установленный государством прожиточный минимум прожить очень сложно. По ее словам, на эти деньги нельзя купить продукты. В ответ на вопрос, как прожить на 10 800 рублей в месяц президент ответил: «Думаю, что очень трудно».

В начале года в Минтруде выступали за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Это объясняли тем, что что подешевели продукты, которые используются при расчете этого показателя. В Совфеде указывали, что понижения не будет.

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