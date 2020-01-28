Минтруд выступил за снижение прожиточного минимума

Министерство труда и социальной защиты России выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Так, Минтруд предлагает установить величину прожиточного минимума в среднем по России в размере 10 609 рублей (минус 3,7 процента в сравнении с третьим кварталом 2019-го), для трудоспособного населения — в размере 11 510 рублей (минус 3,6 процента), для пенсионеров — в размере 8 788 рублей (минус 3,3 процента), для детей — в размере 10 383 рублей (минус 4,2 процента).

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Снижение величины прожиточного минимума объясняется тем, что подешевели продукты, которые используются при расчете этого показателя. Так, цены на картофель уменьшились на 25,8 процента, на капусту — на 18,2 процента, на морковь — на 29,3 процента, на репчатый лук — на 27,4 процента, на сахар-песок — на 15,4 процента. В то же время немного повысились цены на молоко и молочные продукты — от 1,7 до 3,1 процента. Цены на говядину выросли на 2,1 процента, на свинину снизились на 1,9 процента, на кур снизились на 1,7 процента.

Ранее 28 января сообщалось о подорожании потребительской корзины в России на 30 процентов. Стоимость увеличится за счет добавления продуктов: на пять процентов больше мяса, на 16 процентов — рыбы, на 14 процентов — творога и яиц, на 17 процентов — овощей и фруктов, а также на 11 процентов — птицы.

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