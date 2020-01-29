В Совете Федерации прокомментировали идею снизить прожиточный минимум

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что прожиточный минимум на 2020 год будет ориентирован на показатели второго квартала 2019 года — 11 тысяч 185 рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Так в нижней палате парламента прокомментировали идею Минтруда снизить прожиточный минимум. Рязанский объяснил, что снижения не будет даже если во втором квартале последующего года продовольственная корзина и МРОТ оказываются меньше предыдущего. В данном случае срабатывает «золотое правило» и остается прежний уровень — это прописано на законодательном уровне, пояснил сенатор.
«Показатели четвертого квартала ни на что не влияют, нас интересует второй квартал 2019 года, по которому ориентирован прожиточный минимум на 2020 год», — сказал он.
28 января «Российская газета» со ссылкой на проект приказа Министерства труда и социальной защиты России сообщила, что ведомство выступило за снижение прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года. Так, Минтруд предлагает установить величину прожиточного минимума в среднем по России в размере 10 609 рублей (минус 3,7 процента в сравнении с третьим кварталом 2019-го), для трудоспособного населения — в размере 11 510 рублей (минус 3,6 процента), для пенсионеров — в размере 8 788 рублей (минус 3,3 процента), для детей — в размере 10 383 рублей (минус 4,2 процента).
Кроме того, сообщалось, что в 2020 году потребительская корзина подорожает на 30 процентов. Стоимость потребительской корзины увеличится за счет добавления новых продуктов.