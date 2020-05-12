Нуждающиеся семьи с детьми в Подмосковье получат наборы продуктов

Нуждающиеся подмосковные семьи с детьми будут обеспечены продуктовыми наборами в период до 15 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев, передает РИАМО.
Наборы проектов стоимостью 2,2 тысячи рублей выдадут семьям, чей доход не превышает величину прожиточного минимума, говорится в документе.
Один набор продуктов рассчитан на одну семью. Выдача продуктовых наборов контролируется министерством социального развития Московской области.
До 31 мая в регионе действуют режимы самоизоляции и «масочный». В магазинах и общественном транспорте жители обязаны носить маску и перчатки. На майских праздниках за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 300 подмосковных водителей.
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