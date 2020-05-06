300 жителей Подмосковья оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в мае

С начала майских праздников в отношении нарушителей режима самоизоляции в Подмосковье возбуждено 300 административных дел, сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев. Его слова приводятся на сайте областного правительства в среду, 6 мая.

По его словам, нарушители выявлены на основании анализа материалов с дорожных камер. Владельцам транспортных средств направлены соответствующие уведомления.

В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет пять тысяч рублей.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев подписал указ о введении обязательного «масочного режима» регионе с 12 мая. Также глава региона порекомендовала жителям носить в общественных местах перчатки.

«Масочный режим» также действует в Приморье, Севастополе, Новосибирской и Владимирской областях.

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