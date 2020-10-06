В российских регионах выявили занижение прожиточного минимума

В большинстве регионов России выявили занижение прожиточного минимума на 5-36 процентов. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике. Трансляция встречи велась на канале верхней палаты парламента в YouTube.

По его словам, в 17 субъектах прожиточный минимум по всем социально-демографическим группам выше уровня, который был бы в расчетной модели, составленной ведомством; еще в 11 регионах уровень прожиточного минимума сопоставим с ней. Однако в 61 регионе прожиточный минимум занижен.

Котяков отметил, что такая разница в показателях формирует социальное неравенство между жителями различных регионов. Занижение прожиточного минимума на треть говорит о том, что власти недофинансируют «даже минимальный набор того, что они должны иметь для обеспечения своей повседневной жизни», считает министр.

В сентябре российское правительство предложило новую систему расчета прожиточного минимума. Если прежде показатель вычислялся на основании стоимости потребительской корзины, то теперь его хотят установить на уровне 44,2 процента от медианного среднедушевого дохода. При такой методике в 2021 году прожиточный минимум составит 11 653 рубля.