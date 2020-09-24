В Минтруда объяснили новый подход к определению прожиточного минимума и МРОТ

Кабмин одобрил принципиально новую методику расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда для россиян. Соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму до конца недели, сообщили «Ленте.ру» в Минтруда.

«Процесс рассмотрения этого документа в парламенте будет синхронизирован с принятием бюджета», – отметил заместитель главы ведомства Андрей Пудов.

Согласно новому подходу, прожиточный минимум будет рассчитываться ежегодно от медианного среднедушевого дохода, а не ежеквартально на основе потребительской корзины, как прежде.

«Медианный доход – это справедливая середина: у половины населения доходы выше этого уровня, а другой – ниже», – уточнил Пудов.

На этот же ориентир опираются, по его словам, и в Западной Европе. В России его определяет и публикует Росстат.

Согласно законопроекту, прожиточный минимум будет составлять 44,2 процента от медианного дохода.

В 2021 году – это 11 653 рубля, так как для расчета был взят медианный доход за 2019 год. При прежнем подходе сумма прожиточного минимума была на 98 рублей меньше.

«Процентное соотношение будет пересматриваться не реже, чем раз в пять лет», – добавил замминистра. Эта мера позволит реагировать на резкие перемены в экономике страны.

В Минтруда также заявили, что медианный доход растет из года в год и быстрее, чем индекс потребительских цен, от которых зависели действующие ныне расчеты.

Таким образом, если в будущем году уровень прожиточного минимума почти не будет отличаться от нынешнего, то затем прогнозируется более заметный ежегодный прирост, чем было до этого.

На случай же, если медианный доход по каким-то причинам упадет, в законопроекте указано, что размер прожиточного минимума не может быть ниже прошлогоднего.

МРОТ, согласно инициативе Минтруда, будет составлять 42 процента от медианной заработной платы и в 2021 году, в случае принятия документа, это будет 12 792 рубля, что на 662 рубля больше, чем сейчас.

Если же методика расчета останется прежней, то в будущем году МРОТ составит 12 392 рубля.

В министерстве отметили, что принципиальное изменение в способе определения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда обусловлено требованием времени.

Так, потребительская корзина, на которую опирались до сих пор, не менялась уже много лет. Туда, к примеру, не включены расходы на мобильную связь и услуги в онлайн-сфере, которые теперь есть почти у каждого домохозяйства.

Ранее в четверг, 24 сентября, глава комитета Совфеда по соцполитике Инна Святенко заявила, что увеличение минимальных зарплат коснется около четырех миллионов россиян.

23 сентября президент России Владимир Путин назвал социальный контракт одним из ключевых способов борьбы с бедностью в ближайшее время. С этой целью регионы будут получать более 26 миллиардов рублей в год из федерального бюджета.

Согласно такому контракту с органами соцзащиты, малоимущий гражданин может получить выплаты, услуги и необходимые для жизни товары.