Путин согласился с идеей повысить МРОТ

Президент России Владимир Путин согласился с идеей повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Глава государства напомнил, что недавно он был приравнен к прожиточному минимуму, передает ТАСС.

«Это был значительный шаг, надо же действовать постепенно, поэтапно», — сказал Путин и добавил, что повышение МРОТ — это очевидная вещь.

Одновременно президент указал, что МРОТ — минимальная выплата, и власти исходят из того, что у российских семей присутствует и дополнительный доход. Иногда, добавил Путин, такого нет, так что государство должно на всех уровнях обращать на это внимание.

Ранее в среду, 23 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 января 2021 года МРОТ вырастет на 5,5 процента, до 12 792 рублей, и впервые превысит прожиточный минимум. Значение прожиточного минимума в 2021 году составит 11 653 рубля.

Ранее президент назвал недопустимой ситуацию, когда у людей не хватает денег на еду. При этом в марте он отмечал, что более 70 процентов россиян можно отнести к среднему классу.