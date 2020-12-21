В Минтруде рассказали о наиболее популярных у россиянок профессиях

Наиболее популярными направлениями профпереподготовки россиянок с детьми являются проектирование и дизайн, флористика, информационные технологии, а также менеджмент и бухгалтерия. Об этом «Российской газете» рассказали в Минтруде.

По информации ведомства, в 2020 году более 35 тысяч российских женщин освоили новые профессии в рамках нацпроекта «Демография». По итогам обучения им оказывают содействие в поиске работы.

В Минтруде добавили, что получить направление на профпереподготовку можно будет без личного посещения центров занятости. Для этого в ведомстве разработали законопроект о дистанционном взаимодействии безработных граждан с образовательными организациями.

Содействие занятости женщин является одним из направлений нацпроекта «Демография». Кроме того, цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.