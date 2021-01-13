Минфин России начнет ослаблять рубль

Министерство финансов России объявило о начале скупки иностранной валюты с 15 января. В период до 4 февраля предполагается потратить 106,3 миллиарда рублей, то есть по 7,1 миллиарда в день. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
Такие действия увеличивают спрос на иностранную валюту, а значит, ослабляют рубль. В последний раз Минфин занимался скупкой десять месяцев назад, после чего для поддержания курса продавал ее.
В общей сложности за это время объем продаж составил 947 миллиардов в рублевом эквиваленте. В том числе использовалась валюта из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Как сказано в комментарии, в январе ожидается дополнительный доход от продаж нефти и газа в размере 73,5 миллиарда рублей. Он возникнет из-за превышения фактической цены над базовым уровнем. В декабре размер дополнительного дохода составил 32,7 миллиарда, что и позволило возобновить закупки.
Согласно бюджетному правилу, Минфин покупает валюту (доллары, евро и фунты стерлингов), если российская нефть Urals стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, и продает, если ниже.
В среду стоимость эталонного сорта Brent, к которому привязан Urals, превысила 57 долларов за баррель. В последний раз она доходила до этой отметки в феврале 2020 года.