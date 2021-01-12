Курс евро рекордно упал

Курс евро на Московской бирже в рамках торговой сессии 12 января упал ниже 90 рублей, что стало рекордным показателем с 4 января, свидетельствуют данные сервиса Investing.com.

На момент публикации курс единая европейская валюта торговалась на Московской бирже по 89,95 рубля. Таким образом, снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 0,82 рубля, или 0,89 процента.

В свою очередь доллар торговался по 74,05 рубля. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии равняется 0,6 рубля, или 0,81 процента.

С начала января рубль укреплялся по отношению к доллару и евро. Поводом послужил рост цен на нефть, достигших максимальных значений с марта 2020 года.