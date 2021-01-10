Спрогнозирован курс доллара и евро на 2021 год

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко спрогнозировали курс доллара и евро на 2021 год в беседе с РИА Новости.

По его словам, доллар в текущем году будет колебаться в пределах 70-80 рублей, а евро — 82-92 рубля.

Отдельно изучалось изменение спрос клиентов на валюту в течение 2020 года, сказал эксперт. Отмечается, что граждане России чаще продавали, чем покупали доллары и евро — 53 процента против 47 от общего числа операций по обмену валюты.

Тимошенко подчеркнул, что спрос на обмен валюты со стороны населения на протяжении 2020 года от сезона к сезону распределялся достаточно неравномерно. Так, зимой риски замедления мирового экономического спроса из-за коронавирусной инфекции вызвали ослабление рубля. При этом весной была замечена повышенная волатильность в курсах валют.

В декабре директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен спрогнозировал падение курса доллара до 65 рублей. По его словам, рубль недооценен. Эксперт считает, что 2021-й станет годом сырьевых товаров, а у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество. «Торговать парой USD/RUB относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю», — сказал Якобсен.