Курс рубля обновил трехмесячный максимум к доллару. Об этом сообщает РИА Новости.

Российская валюта укрепляет позиции после решений ОПЕК+ о повышении добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки с января 2021 года. Курс доллара снизился до 74,39 рубля, за евро предлагают 90,29 рубля. Последний раз такие показатели фиксировались 2 сентября.

На прошлой неделе аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года для российской экономики. По их подсчетам, на поддержку своей валюты власти потратили много средств, но она все равно оказалась одной из самых слабых в Восточной Европе, а бегство капитала только ускорилось.

Между тем аналитики Goldman Sachs ожидают, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году, а доллар продолжит падение.