Курс рубля взлетел

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 75 рублей, таким образом российская валюта взлетела до максимума с 18 сентября, свидетельствуют данные площадки.

Евро опустился ниже 91 рубля. По состоянию на 14:59 доллар стоит 74,98 рубля, а европейская валюта — 90,93 рубля.

Основные российские фондовые индексы снижаются в рамках коррекции, Мосбиржа потеряла 0,64 процента с начала дня, а РТС — 0,23 процента.

Нефтяные котировки также падают, Brent опустилась ниже 48 долларов, а WTI — ниже 45 долларов. Такое движение наблюдается перед встречей в формате ОПЕК+, где стороны должны договориться о параметрах сокращения добычи с января 2021 года. Обсуждение планировали на 1 декабря, но его пришлось перенести. К настоящему времени, по данным СМИ, стороны сблизили позиции.

На прошлой неделе аналитики Credit Suisse назвали рубль главным разочарованием года для российской экономики. По их подсчетам, на поддержку своей валюты власти потратили много средств, но она все равно оказалась одной из самых слабых в Восточной Европе, а бегство капитала только ускорилось.

Между тем аналитики Goldman Sachs ожидают, что рубль станет лучшей валютой по доходности в 2021 году, а доллар продолжит падение.