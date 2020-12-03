Стало известно о готовности России уступить по нефти

Переговоры в рамках сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти с января 2021 года продвинулись, поскольку российские власти готовы уступить и согласиться на смягчение условий, на чем настаивает Саудовская Аравия и ее партнеры. Об этом от источников в альянсе стало известно Bloomberg.

Заседание стран — участниц соглашения должно было пройти 30 ноября и 1 декабря, но его пришлось перенести. Стороны не могут согласовать уровень снижения суточной добычи, которая, как указывается в нынешних договоренностях, должна составить 5,9 миллиона баррелей в сутки.

Позиция Москвы изначально заключалась в соблюдении действующих параметров, но к настоящему моменту готова сохранить нынешний уровень ограничений в 7,7 миллиона баррелей, чтобы начать их смягчение с февраля.

Позицию России поддерживает Казахстан, кроме того, проблемы возникли с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Страна настаивает на пересмотре квот, поскольку считает несправедливым их распределение. Власти ОАЭ на неофициальном уровне даже грозились покинуть ОПЕК, что стало бы серьезным ударом по картелю.

Аналитики ожидают, что, скорее всего, Россия примет условия Саудовской Аравии. Ухудшение ситуации с пандемией коронавируса ставит под вопрос увеличение спроса на нефть, а значит, скорое увеличение добычи может вновь обрушить цены на нефть.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что противоречия в ОПЕК+ не выглядят столь сильными, как в марте 2019 года, когда распалась предыдущая сделка.