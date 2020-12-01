Встречу ОПЕК+ перенесли

Страны ОПЕК+ перенесли на 3 декабря встречу, которая была запланирована на 1 декабря. Об этом говорится в письме, разосланном делегатам стран-участниц, передает ТАСС.

Совещание начнется 3 декабря в 16:00 по московскому времени в формате видеоконференции. Как рассказал собеседник агентства, время до него будет использовано для неформальных консультаций.

Ранее стало известно, что переговоры участников сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти пока не привели к результату. Саудовская Аравия хочет сохранить нынешние ограничения в 7,7 миллиона баррелей в сутки на три или четыре месяца. Россия же настаивает на постепенном увеличении добычи уже с января. Ее позицию поддерживает и Казахстан.

До этого аналитики, на которых ссылался портал CNBC, сошлись во мнении, что соглашение ОПЕК+ продлится на условиях Саудовской Аравии, то есть стороны отложат повышение добычи.