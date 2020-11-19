Нефтяная сделка оказалась под угрозой

Объединенные Арабские Эмираты пригрозили выйти из нефтяной сделки в формате ОПЕК+ из-за повышения напряженности в отношениях с Саудовской Аравией и Россией. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что ОАЭ долгое время предпочитали решать споры в закрытых переговорах, поэтому столь резкое предупреждение, пусть и не высказанное официально, но просочившееся на публику, оказалось необычным. Однако не исключено, что таким образом страна хочет ускорить переговоры о дальнейшем ограничении добычи.

В конце лета ОАЭ самовольно нарушили взятые на себя обязательства по ограничению добычи, что вызвало предупреждение со стороны Саудовской Аравии. С того момента ОАЭ высказывают все больше недовольства тем, что по мнению властей страны, квоты в соглашении распределены несправедливо.

Информация о демарше появилась в сложный для сделки ОПЕК+ момент, поскольку рынок застыл в неопределенности из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В результате любой конфликт может привести к паническим настроениям.

Между тем ОПЕК+ пока не готов предпринимать какие-то действия. Министерский мониторинговый комитет 18 ноября не вынес никаких рекомендаций, хотя ожидалось, что он попросит сохранить нынешнее ограничение добычи как минимум на три месяца 2021 года. В комитете пообещали выработать позицию по этому вопросу до 1 декабря.

В настоящее время сокращение добычи составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки. С 2021 года предполагалось понизить его до 5,8 миллиона. Однако ранее Россия и Саудовская Аравия не исключили, что квоты могут ужесточить.

Ранее недовольство квотами высказывал Ирак, первые месяцы остававшийся главным нарушителем сделки. В республике, чья финансовая ситуация полностью зависит от нефтяных доходов, считают, что с ними поступают несправедливо, и хотят потребовать права на большую добычу.