Саудовская Аравия не исключила ухудшение ситуации с нефтью

Соглашение ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут скорректировать даже сильнее, чем предполагают некоторые аналитики. Об этом на конференции нефтяной промышленности ADIPEC-2020 заявил глава Минэнерго Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, сообщает РИА Новости.

Он не исключил, что такие меры понадобятся в случае дальнейшего ухудшения ситуации. По словам бен Сальмана, участники ОПЕК+ привержены принципу корректировки сделки.

Новые договоренности ОПЕК+ вступили в силу с мая 2020 года. Вначале совокупное сокращение составляло 9,7 миллиона баррелей в сутки. Вместо двух месяцев оно продлилось три, после чего снижение добычи составляет 7,7 миллиона.

В прописанных условиях предполагалось, что уже с января 2021 года ограничение упадет до 5,8 миллиона баррелей, но, вероятно, сделку опять изменят. Вторая волна коронавируса привела к новым ограничениям в ряде стран, что ударило по спросу на сырье. Также проблемой стало возвращение на рынок ливийской нефти, добыча которой за месяц выросла до миллиона баррелей в сутки.

В России на министерском уровне обсуждали возможность не только продления действующих ограничений, но и их ужесточение. Решение пока не принято, но еще 23 октября президент страны Владимир Путин заявил, что Россия готова ко всем вариантам.