Прибыль самой богатой нефтяной компании мира рухнула

Чистая прибыль самой богатой нефтяной компании мира Saudi Aramco в третьем квартале этого года рухнула почти в два раза, составив 11,78 миллиарда долларов (против 21,29 миллиарда годом ранее), следует из отчета.

За девять месяцев прибыль саудовской компании упала вдвое (до 35 миллиардов долларов). Свободный денежный поток Saudi Aramco сократился в 1,7 раза. Несмотря на такие показатели, нефтяной гигант направил на дивиденды 18,75 миллиарда долларов в третьем квартале. Saudi Aramco, как и другие производители, переживает тяжелый год из-за вспышки коронавируса и падения цен на нефть.

В сентябре саудовская компания объявила о создании нового подразделения, которое будет проводить переоценку ее портфеля, чтобы создать «устойчивость, гибкость и способность реагировать на меняющуюся динамику рынка». Нефтяной гигант может отказаться от многих проектов и продать часть активов.