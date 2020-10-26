Саудовская Аравия потеснила Россию на нефтяном рынке Китая

Саудовская Аравия стала первым по величине поставщиком нефти в Китай в сентябре, потеснив на этом рынке Россию, пишет Reuters.

Королевство поставило в Китай 7,78 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 1,89 миллиона баррелей в день. Россия отправила 7,48 миллиона тонн (1,82 миллиона баррелей в сутки). Это на 18,6 процента больше, чем годом ранее. За первые девять месяцев этого года Россия оставалась лидером продаж с объемом поставок 64,62 миллиона тонн.

Бразилия обогнала Ирак и стала третьим по величине поставщиком нефти в Китай. В январе-сентябре страна импортировала из Бразилии 33,69 миллиона тонн сырья, что на 15,6 процента больше, чем годом ранее. В сентябре Бразилия поставила 4,49 миллиона тонн сырья.

В начале октября стало известно, что нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco решил удвоить добычу нефти, чтобы обогнать конкурентов из России и других стран. Saudi Aramco планирует нарастить свои производственные мощности и добывать 13 миллионов баррелей в сутки.