Продажи российской нефти рухнули

Экспорт нефти из России в августе сократился в денежном выражении в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Физический экспорт сырья рухнул на 33 процента в годовом и на 14,9 процента в месячном выражении (до 15,521 миллиона тонн). За январь-август продажи нефти снизились на 9,4 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Экспорт нефтепродуктов в августе упал на 23 процента по отношению к предыдущему месяцу (до 8,18 миллиона тонн), а в денежном выражении сократился на 14,1 процента (до 2,338 миллиарда долларов).

Доходы от продажи электроэнергии в январе-августе уменьшились на 57,6 процента. Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа упали на 49,6 процентов (до 14,319 миллиарда долларов).

Ранее стало известно, что число нефтяных и газовых буровых установок в мире рухнуло до рекордного минимума, что может поставить под угрозу добычу сырья.