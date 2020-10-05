Трамп помог поднять цены на нефть

Президент США Дональд Трамп, выздоравливающий после заражения коронавирусом, помог поднять цены на нефть. Котировки пошли вверх 5 октября после того, как врачи сообщили об улучшении состояния главы Белого дома. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 5 октября, поднялись выше 40 долларов. К 08:50 по московскому времени цена барреля достигла 40,3 доллара. Затем нефть растеряла часть роста и опустилась ниже отметки в 40 долларов. Однако все равно сырье торгуется на 1,7 процента выше уровня закрытия.

Стоимость ноябрьского контракта на поставку американской нефти WTI 5 октября также растет. К 08:15 баррель нефти стоил 38,15 доллара, однако к 09:35 котировки опустились до 37,72 доллара. Несмотря на отскок, нефть прибавила почти 2 процента в цене закрытия.

В пятницу, 2 октября, Brent обвалилась примерно на 8 процентов, а WTI — на 7,4 процента. Причиной стало сообщение Трампа в Twitter о заражении коронавирусом. Давление на котировки также оказал рост заболеваемости в Европе и США, вызывавший опасения за восстановление экономики после кризиса. Лечащий врач американского президента Шон Конли в воскресенье, 4 октября, сообщил, что глава государства идет на поправку. Один из врачей Трампа Брайан Гарибальди добавил, что при благоприятном развитии событий его можно будет выписать уже в понедельник.