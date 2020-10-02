Нефти напророчили дальнейшее падение

Ценам на нефть напророчили дальнейшее падение из-за наступления второй волны коронавируса. Аналитики полагают, что цена на баррель упадет до 36-38 долларов, но одновременно верят, что повторения апрельского провала с падением цен до 25 долларов долларов и ниже не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Снижение цен обусловлено тем, что страны в мире в той или иной степени вынуждены снова вводить карантинные ограничения. «Если реализуется сценарий резкого падения спроса и цен, ОПЕК+, вероятно, сможет быстрее отреагировать и скорректирует предложение, поэтому такого обвала, как в марте-апреле, возможно, удастся избежать, даже если эпидемиологическая обстановка продолжит ухудшаться» — прокомментировал директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Всего с наступлением осени Brent потеряла почти 15 процентов стоимости. Ранее в пятницу, 2 октября, декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали на 2,7 процента, ниже 40 долларов за баррель. Ноябрьские контракты на поставку американской нефти WTI подешевели на 2,6 процента, до 37,73 доллара за баррель. Это произошло после того как стало известно, что президент США Дональд Трамп заразился коронавирусом. Новость обвалила и ключевые индексы американского фондового рынка Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq.