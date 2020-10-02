Потерявшим миллионы на нефтяных фьючерсах россиянам отказали в суде

Арбитражный суд Москвы отклонил иск первой группы частных инвесторов, потерявших миллионы рублей на торговле фьючерсами на нефть, к Московской бирже и отказал им в удовлетворении требований. Об этом сообщает «Интерфакс».

Это первый из трех исков, поданных в Арбитражный суд Москвы по поводу ситуации с отрицательными ценами на фьючерсы на нефть американской марки WTI, установившимися 20 апреля. Изначально истцами выступали пятеро частных инвесторов, сумма требований составляла 288,2 тысячи рублей.

В ходе процесса к нему в качестве соистцов присоединились еще 11 трейдеров, а сумма требований увеличилась на 40 миллионов рублей. Истцы утверждали, что решение Московской биржи остановить торги на отметке 8,84 доллара за баррель противоречило регламенту площадки и привело к значительным убыткам трейдеров, не имевших возможности закрыть позиции и вынужденных совершать расчеты по цене экспирации (исполнения сделки) в минус 37,63 доллара.

Также претензии истцов вызвало поведение руководства биржи в части неизменения размера гарантийного обеспечения (в сторону повышения), невозобновления торгов на следующий день и сохранения нижней границы допустимого ценового коридора на прежнем уровне.

В настоящий момент готовятся к рассмотрению еще два иска: коллективный на 51 миллион рублей и индивидуальный. Поводом для претензий к Московской бирже послужила ситуация, сложившаяся во время торгов 20 апреля. Тогда цена основных фьючерсов, торгующихся на нью-йоркской бирже NYMEX, впервые в истории опустилась ниже нуля и достигла отметки минус 37,63 доллара за баррель. Главными причинами послужили переизбыток запасов нефти в мире на фоне резкого снижения спроса и нехватки хранилищ. Трейдеры стремились продать купленные ранее фьючерсы, чтобы избежать поставок по ним.

Московская биржа, на которой торгуются «зеркальные» расчетные (в отличие от оригинальных поставочных) контракты, приостановила торги на отметке 8,84 доллара, из-за чего многие трейдеры не смогли закрыть имевшиеся позиции. При этом окончательные расчеты производились по цене минус 37,63 доллара за баррель, хотя на NYMEX котировки в итоге вернулись в положительную зону и составили 10 долларов за баррель.

По утверждению трейдеров, готовивших коллективный иск к Московской бирже, совокупные потери составили миллиард рублей. Руководство площадки, со своей стороны, утверждает, что действовало в соответствии с собственным регламентом и остановило торги, чтобы «не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников».

