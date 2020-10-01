Цены на российскую нефть обвалились

Цены на российскую экспортную нефть марки Urals в сентябре обвалились на 8 процентов по отношению к августу нынешнего года и на 33 процента по отношению к сентябрю прошлого года. Об этом сообщил Минфин.

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В настоящее время стоимость российского сырья находится на отметке в 40,91 доллара за баррель. В августе 2020 года цена барреля нефти составляла 44,51 доллара, а в сентябре 2019-го — 61,06 доллара. Средняя цена за Urals в январе-сентябре составила 40,84 доллара за баррель. За аналогичный период прошлого года она была 64,15 доллара за баррель. Средняя цена барреля российской нефти за весь прошлый год составила 63,59 доллара.

Мировые цены на нефть в четверг, 1 октября, падают на 5-6 процентов. На момент написания материала стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE снизилась на 5 процентов, до 40,26 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских контрактов на поставку WTI упала на 5,7 процента, до 38,04 доллара за баррель.