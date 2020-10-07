Крупнейший продавец нефти сделал ставку на подержанные машины

Самый крупный в мире продавец нефти Vitol сделал ставку на подержанные авто, он планирует торговать ими в Турции и Пакистане, пишет Bloomberg.

Компания запустила новый сервис Vava Cars, сообщив, что главная миссия — стать самой надежной платформой для автомобильных сделок в мире. Этот стартап — пример того, как крупнейшие мировые энергетические трейдеры пытаются диверсифицировать бизнес, отмечают эксперты.

Трейдер Vitol с продажами восемь миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки не ожидает пика мирового спроса на сырье минимум до 2030 года, поэтому ищет новые источники прибыли. Из-за дешевеющей лиры подержанные автомобили в Турции становятся способом хеджировать валютные риски. В стране также есть нехватка новых машин. Vitol — третья по выручке компания Турции с 1800 автомобильными заправками.

Ранее стало известно, что число нефтяных и газовых буровых установок в мире рухнуло до рекордного минимума, что может поставить под угрозу добычу сырья.