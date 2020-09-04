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Нефтяной рынок столкнулся с новой проблемой

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Фото: Lucas Jackson / Reuters

Мировой нефтяной рынок столкнулся с новой проблемой — избытком нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), пишет The Wall Street Journal.

Такая ситуация сложилась на фоне кризиса в отрасли, который привел к обрушению спроса на сырье. По подсчетам экспертов, мировые мощности должны быть сокращены на десять процентов. Однако в Китае и на Ближнем Востоке строительство заводов продолжается. Их избыток уже есть в Европе.

В мае использование перерабатывающих мощностей упало до рекордных 67 процентов, а маржа — до 1,75 доллара за баррель. Спрос продолжит падать в развитых странах, уверены аналитики, поскольку ужесточится регулирование выбросов углекислого газа. Крупным нефтяным компаниям (Shell, Total) уже приходится продавать свои доли в НПЗ.

Эксперты видят одно из решений в том, чтобы трансформировать заводы в хранилища. Такой шаг позволит избежать издержек вывода из эксплуатации и очистки объектов.

Ранее стало известно, что самая богатая нефтяная компания мира Saudi Aramco может отказаться от многих проектов и продать часть своих активов из-за обвала цен на сырье и снижения спроса.

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