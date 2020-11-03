Россия начала готовиться к новым проблемам с нефтью

В понедельник, 2 ноября, Минэнерго России провело совещание с нефтяными компаниями, на котором обсуждалась возможность отказаться от увеличения добычи нефти с 1 января 2021 года, как предполагается в рамках сделки ОПЕК+. Об этом со ссылкой на три источника пишет Bloomberg.

По их данным, предложенный вариант предполагает продление действующих ограничений на три месяца, до конца марта. Нефтяникам предложено готовиться к новым проблемам из-за второй волны пандемии коронавируса.

В настоящее время ограничение для всех участников сделки составляет 7,7 миллиона баррелей в сутки. Его хотели снизить до 5,8 миллиона, но падение нефтяных котировок до многомесячных минимумов заставило пересматривать планы.

Также глава ведомства Александр Новак и нефтяники обсуждали возможность дополнительного сокращения добычи, но компании пока выступают против. Окончательное решение принято не было. Еще 23 октября президент страны Владимир Путин заявил, что Россия готова ко всем вариантам. «Если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению», — сказал глава государства на заседании форума «Валдай».

Ранее стало известно, что против увеличения добычи также выступает лидер ОПЕК — Саудовская Аравия. Решение по поводу сделки должно быть принято на министерской встрече ОПЕК+, которая пройдет 16-17 ноября. Аналогичные октябрьские переговоры закончились безрезультатно. Тогда участники встречи рассмотрели кризисный сценарий. В непубличном отчете не исключалось, что ужесточение ограничений из-за коронавируса может обнулить все восстановление спроса.

Ранее стало известно, что чистая прибыль Saudi Aramco, самой богатой нефтяной компании мира, в третьем квартале рухнула почти в два раза, до 11,78 миллиарда долларов (21,29 миллиарда в тот же период 2019 года).