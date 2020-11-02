В России оценили вероятность обрушения цен на нефть до 10 долларов за баррель

Россия не видит рисков падения цен на нефть до 10 долларов за баррель. Вероятность такого сценария оценил в разговоре с ТАСС заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, в Минэнерго не обнаружили причин, по которым цены могут упасть до уровня, не обеспечивающего рентабельность производства. Сорокин добавил, что все вернется к нормальному уровню. Он добавил, что Россия может легко нарастить объемы добычи нефти при цене 40-50 долларов за баррель.

29 октября цены на нефть продолжили снижение на фоне введения новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса в мире. В ходе торгов котировки достигали минимальных значений с начала лета.

Котировки падают на фоне решения европейских властей ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Главная экономика Европы — Германия — хочет закрыть все бары, рестораны и общественные места для отдыха до конца ноября. Власти Франции также готовят более жесткие ограничения, которые могут включать полный локдаун, отмечает агентство.

Испания и Италия уже ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Испанские власти одобрили введение комендантского часа между 23 часами и 6 часами утра. В Италии до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, кинотеатры и театры. Также после 18:00 прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе.