Московская биржа подготовилась к отрицательным ценам на нефть

В первый торговый день ноября Московская биржа расширит список инструментов, которые поддерживают отрицательные цены, говорится в пресс-релизе площадки. В них войдет эталонный сорт нефти Brent, на основании которого рассчитывается цена российской нефти Urals.

Изменения вступят в силу 2 ноября в 19:00. Ранее торговать с отрицательными ценами можно было фьючерсами на природный газ и сорт нефти WTI. Таким образом площадка подготовилась к возможным обвалам на нефтяном рынке.

Проблема возникла после того, как в середине апреля из-за переизбытка добычи сырья и отсутствия соглашения ОПЕК+ стоимость фьючерсов WTI кратковременно рухнула до минус 40 долларов за баррель. Мосбиржа не позволила продолжить торги и дождаться, когда котировки вернутся в положительные значения, так что ряд игроков получили многомиллионные убытки.

Для некоторых из них такая ситуация означала разорение. Так, один из участников торгов вложил 140 тысяч рублей, но остался должен 2,7 миллиона. Центробанк не нашел нарушений в деятельности площадки, однако предложил рекомендации по избежанию таких ситуаций в дальнейшем.

Днем в пятницу, 30 октября, Brent торгуется на уровне 38 долларов за баррель, WTI — выше 36 долларов. За неделю на фоне усиления пандемии коронавируса котировки потеряли около десяти процентов.