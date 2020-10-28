Европа обвалила цены на нефть

Европейские страны обвалили цены на нефть, решив ужесточить ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Об этом пишет Bloomberg.

Стоимость декабрьского фьючерса на смесь Brent на торгах на Лондонской бирже ICE 28 октября опустилась на 4,4 процента. По состоянию на 16:49 по московскому времени баррель нефти стоит 39,2 доллара за баррель. Нефть упала ниже 40 долларов за баррель впервые с 5 октября 2020 года.

Стоимость декабрьских контрактов на американскую WTI упала более чем на 5 процентов и опустилась до 37,58 доллара за баррель. В моменте WTI опускалась до 37,3 доллара.

Котировки падают на фоне решения европейских властей ужесточить ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. Главная экономика Европы — Германия — хочет закрыть все бары, рестораны и общественные места для отдыха до конца ноября. Власти Франции также готовят более жесткие ограничения, которые могут включать полный локдаун, отмечает агентство.

Испания и Италия уже ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Испанские власти одобрили введение комендантского часа между 23 часами и 6 часами утра. В Италии до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, кинотеатры и театры. Также после 18:00 прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе.