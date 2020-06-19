Центробанк России поддержал разорившую россиян Мосбиржу

Мосбиржа не допустила нарушений, прекратив торги на фьючерсы нефти марки WTI в момент, когда они опустилась до минус 40 долларов за баррель. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Трансляция ее пресс-конференции размещена на канале регулятора в YouTube.

По ее словам, ЦБ внимательно рассмотрел сложившуюся ситуацию и поддержал позицию площадки, но готовит рекомендации, которые позволят избежать рисков для участников торгов.

Обрушение стоимости нефти до исторического минимума случилось в середине апреля. Несмотря на то что на следующие сутки котировки вернулись в положительное значение, Мосбиржа не позволила продолжить торги. Решение фактически разорило многих инвесторов, у которых образовались миллионные долги.

В комментарии «Ленте.ру» некоторые из них рассказали, что не имеют средств вернуть долг, появление которого никто не мог ожидать. В частности, один из них вложил в фьючерсы 140 тысяч рублей, но потерял 2,7 миллиона. Еще у одного игрока убыток составил 4,7 миллиона рублей, а в некоторых случаях они были в несколько раз больше.

Рекордное падение котировок было связано нехваткой свободных мест в хранилищах и обрушением спроса на майские фьючерсы WTI. Трейдеры оказались в ситуации, когда им некому продать нефть и негде ее хранить.

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