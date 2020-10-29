Цена на нефть рухнула

Стоимость нефти падает второй день подряд, днем в четверг, 29 октября, цена сорта Brent впервые с 15 июня рухнула ниже 38 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:50 по московскому времени она скорректировалась до 38,17 доллара. Стоимость WTI опустилась до 35,9 доллара, оба основных сорта теряют по четыре процента.

Давление на котировки оказывают новые проблемы из-за пандемии коронавируса. Из-за роста количества случаев заражения локдаун объявили в Германии и Франции, что сказывается на спросе нефти.

Рост числа заболевших в Европе совпал с увеличением поставок сырья из Ливии. Республика хочет повысить добычу до уровня выше миллиона баррелей в сутки. Поставки нефти из страны были заблокированы с января 2020 года.

Минусом остается и ситуация в США. Негативное влияние оказывает укрепление доллара к основным валютам, рост добычи и запасов, о котором сообщило американское Минэнерго и которое оказалось в несколько раз выше прогнозов. Проблемы несут и приближающиеся президентские выборы, усиливающиеся неопределенностью.

На этом фоне рубль российский рубль падает по отношению к основным валютам до показателей сентября. С начала недели доллар и евро выросли на три рубля.