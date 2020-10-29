Курс рубля попытался вырасти и снова упал

В начале торгов на Московской бирже в четверг, 29 октября, курс рубля попытался скорректироваться после серьезного падения накануне, но снова упал, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 12:55 доллар находится на уровне 79,39 рубля, евро — 93,19 рубля. На максимуме они доходили до 79,58 рубля и 93,38 рубля, хотя в первые 15 минут упали примерно на 60 копеек.

В начале недели доллар торговался в районе 76,5 рубля, а евро опускался ниже 90 рублей. Во вторник они выросли до 77,5 и 91,2 рубля соответственно, а в среду падение российской валюты ускорилось.